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José Mancebo: “Habrá lleno técnico en Alicante durante Fogueres”

José Mancebo, director del Patronato de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante, participa en “La Entrevista” de Información TV con la mirada puesta en Fogueres de Sant Joan y en las diferentes festas del foc que se celebran en la provincia. Mancebo señala que habrá un “lleno técnico” y estará subida la bandera “tanto hotelera como hostelera”. Además, especifica que la semana del 20 al 28 de junio “llegarán al aeropuerto 144 vuelos de 33 países distintos”.