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Taller Creativo celebra 50 capítulos en Información TV con un jarrón de zanahorias

Domenech se propone celebrar el número 50 con el objetivo de sorprender a la audiencia dando una vuelta de tuerca con una composición colorida ideal para presidir el salón y elabora un jarrón con base de zanahorias. Para seguir este capítulo es recomendable utilizar un frasco o jarrón de cristal, un taladro con una broca del número 8 o similar y, por supuesto, zanahorias para la base y flores para lucir nuestro jarrón. Domench desvelará el truco para que las zanahorias mantengan erguidas las flores a través del tallo. La presentadora utiliza ruscus, planta con una vida superior a los tres meses; lisianthus para aportar luz; claveles y statice.