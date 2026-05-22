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Valores estivales de hasta 31°C en la provincia de Alicante para este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología confirma la consolidación de altas presiones para los días 23 y 24 de mayo. La Vega Baja y el Vinalopó registrarán los índices térmicos más altos, mientras que el litoral mantendrá mínimas nocturnas cercanas a los 20°C. La provincia de Alicante registrará condiciones de pleno verano durante el penúltimo fin de semana de mayo. La acción conjunta de la radiación solar y la ausencia de nubosidad significativa elevará los termómetros por encima de los promedios climáticos de la época de forma generalizada.