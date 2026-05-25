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Desarticulada una red internacional de robo de vehículos que actuaba en la Marina Baixa

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha terminado con la actividad de una organización criminal de ámbito internacional dedicada a la sustracción de vehículos de gama media-alta que posteriormente eran introducidos en el mercado legal mediante la falsificación de los elementos de identificación de los mismos. Los registros se han realizado en La Nucia, L'Alfàs del Pi, Altea y Villajoyosa.