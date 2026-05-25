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El Foro Cívica pone el foco en la gestión de residuos y el objetivo del 10 %

Nueva edición del Foro Cívica con un coloquio en el que se ha abordado el tratamiento de los residuos en Alicante. El evento, moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, ha contado con la participación de Manuel Marco, jefe del Servicio de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Alicante, y Jorge Blanco, director general de Educación y Calidad Ambiental de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Se ha abordado el plan de modernización de la planta de residuos de la ciudad o el objetivo de rechazo del 10 %.