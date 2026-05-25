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Máximas de hasta 30°C en una jornada de absoluta estabilidad en Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un martes, 26 de mayo, de marcado ambiente preestival. Elche y Orihuela liderarán el termómetro provincial, mientras que la costa registrará valores nocturnos notablemente suaves. Las altas presiones garantizan la continuidad del tiempo estable en toda la provincia de Alicante. La radiación solar y la práctica ausencia de nubosidad propiciarán un ambiente caluroso en las horas centrales del día, con vientos que quedarán supeditados al régimen de brisas costeras.