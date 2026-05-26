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El calor se intensifica en el interior de Alicante con máximas de hasta 31°C este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología confirma la persistencia del tiempo anticiclónico para el 27 de mayo. El Vinalopó y la Vega Baja registrarán un repunte térmico con valores veraniegos, mientras que las brisas suavizarán las temperaturas en la línea de costa. La provincia de Alicante mantiene una situación de total estabilidad atmosférica a mediados de semana. La ausencia de nubosidad significativa y la fuerte insolación elevarán los termómetros por encima de los 30°C en gran parte del interior provincial, consolidando el ambiente preestival.