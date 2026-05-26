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El Dr. Hermann Schwarz alerta en “La Entrevista” sobre los riesgos de las pseudoterapias

El crecimiento de las pseudoterapias y el intrusismo laboral en el ámbito sanitario aparece entre las principales amenazas a la salud, según detallan los profesionales de la medicina. En “La Entrevista”, el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), el Dr. Hermann Schwarz, alerta sobre el auge de estos supuestos tratamientos milagro sin base científica y amplificados por el altavoz de las redes sociales.