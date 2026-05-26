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Dr. Hermann Schwarz: "La homeopatía solo tiene un efecto placebo"

El doctor Hermann Schwarz, presidente del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA), hace referencia en "La Entrevista" de Información TV al informe de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en torno a la homeopatía. El estudio, impulsado por el Ministerio de Sanidad y bajo el título "Homeopatía y productos homeopáticos: Evaluación de las evidencias acerca de su eficacia y seguridad", concluye que no existe evidencia científica que avale la homeopatía como instrumento terapéutico y, tal y como señala el Dr. Schwarz, "los efectos observados son comparables a los del placebo". El informe señala que ninguno de los 976 productos homeopáticos posee indicación terapéutica y que el registro se ha realizado a través de un prodecidimiento simplificado que no exige prueba de eficacia.