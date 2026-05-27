INFORMACIÓNTV

Alicante desvela su ‘Venus’: el milagroso hallazgo romano llamado a ser el nuevo icono de la ciudad

El Salón Azul del Ayuntamiento ha acogido la presentación oficial de la 'Venus de Alicante', una excepcional cabeza escultórica del siglo I d.C. tallada en mármol blanco de alta calidad. La pieza, considerada ya el mayor hito arqueológico en la historia de la ciudad, apareció de forma fortuita en la playa de La Almadraba justo cuando las excavaciones estaban a punto de concluir, y aspira a convertirse en el gran símbolo del patrimonio alicantino.