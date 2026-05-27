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David Guardiola celebra en Información TV la declaración de los Moros y Cristianos de Elda como Fiesta de Interés Turístico Internacional

El concejal de Fiestas del Ayuntamiento de Elda, David Guardiola, participa en “La Entrevista” de Información TV en las horas previas al pregón que iniciará los Moros y Cristianos eldenses. El edil destaca que la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional servirá como escaparate para mostrar la identidad de la localidad al mundo. Además, explica que este año contarán con una pantalla gigante para seguir la Entrada de bandas.