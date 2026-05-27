Ruptura sindical: CSIF desconvoca las movilizaciones
Séptima reunión entre sindicatos y la Conselleria d'Educació sin sellar un pacto que ponga fin al paro laboral de profesores y profesoras en la Comunitat Valenciana. Una mesa de negociación marcada por la orden del sindicato CSIF de desconvocar las movilizaciones para centrarse en cerrar acuerdos. Esta decisión se ha tomado solo dos días después de que el propio sindicato, junto a ANPE, firmara el acuerdo de subida salarial pese al rechazo del resto de agrupaciones de la reunión.