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El tiempo en Alicante: el interior supera los 30 grados

Nueva jornada de finales de mayo con ambiente completamente estival. El mercurio sigue subiendo y el calor, cada día, se hace más latente en la provincia de Alicante. El jueves 28 de mayo llega con aumento de temperaturas, que será más notable en el interior, donde se rebasarán los 30 grados de máxima. El viento soplará flojo de dirección variable a primeras y últimas horas, predominando durante las horas centrales la componente este con intervalos de moderado.