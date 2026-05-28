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Fallece en Alicante el doctor José López Gálvez a los 77 años de edad

El doctor José López Gálvez, referente en reproducción asistida en Alicante, ha fallecido a los 77 años de edad .A lo largo de los años fue director de la Unidad de Reproducción en la Clínica Vistahermosa; director del Programa de Conferencias Especiales en Biomedicina Reproductiva de la Clínica Vistahermosa; y director Gerente del Grupo de Unidades de Reproducción formado por 16 centros de reproducción asistida en diferentes puntos de España, y dos más en México y Nicaragua.