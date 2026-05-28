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Foguerers y barraquers barajan dar un plante al pregón si el Ayuntamiento no atiende sus reivindicaciones

La tensión aumenta en la previa de les Fogueres de Sant Joan 2026. El 19 de mayo, foguerers y barraquers decidieron unirse en un frente común y exigir soluciones inmediatas al equipo de gobierno dirigido del Ayuntamiento de Alicante dirigido por Luis Barcala. Publicaron un manifiesto en el que exigieron el pago de las subvenciones y la aprobación urgente de los decretos de plantà de racós, barracas y hogueras. Ha comenzado la negociación y no quieren que las promesas sean únicamente en palabras. El plazo para atender las reivindicaciones expuestas en un manifiesto finaliza el 3 de junio y, de no dar cumplimiento mediante hechos concretos, se movilizarán: barajan actuar sobre el pregón. Los foguerers y barraquers podrían dar plantón al desfile del pregón y no participar... o hacerlo, pero no llegar a la plaza del Ayuntamiento.