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La huelga de profesores, Les Naus y la temporada alta; protagonsitas del pleno en el Ayuntamiento de Alicante

El Ayuntamiento de Alicante celebra el pleno ordinario de mayo marcado por la modificación de la ordenanza que eleva la temporada alta desde el 1 de mayo hasta el 1 de noviembre, permitiendo a los veladores abrir de domingo a jueves hasta la 1 de madrugada en este período de tiempo. La tensión se respiró con la huelga de profesores, cuando el alcalde de Alicante, Luis Barcala, requirió desalojar la sala para después exclamar: "Arreando".