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Nace la Asociación de Mayores Plaza Benalúa con el apoyo de Aguas de Alicante

La plaza Navarro Rodrigo ha sido el lugar escogido para presentar la Asociación de Mayores Plaza Benalúa, un colectivo sin ánimo de lucro con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Entre sus acciones, destaca el fomento del envejecimiento saludable, las redes de apoyo frente a la soledad no deseada o la creación de entornos inclusivos y accesibles para todos. Aguas de Alicante apoyó la presentación de la asociación en un ejercicio de compromiso con la inclusión y la integración en la comunidad.