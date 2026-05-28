INFORMACIÓNTV

Nace 'TIPO', el nuevo programa integral en Alicante para arropar a pacientes oncológicos y combatir los bulos sobre el cáncer

La Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer (AACC) ha lanzado este jueves 'TIPO' (Tratamiento Integral del Paciente Oncológico), un ambicioso programa multidisciplinar diseñado para acompañar a los pacientes y a sus familias en todas las etapas de la enfermedad. El proyecto, presentado en el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) y coordinado con los hospitales de la provincia, ofrecerá de forma gratuita atención psicosocial, asesoramiento jurídico y talleres formativos. Los propios oncólogos y enfermeros serán los encargados de derivar a los enfermos a esta plataforma, que busca humanizar el proceso médico y blindar a la sociedad frente a la desinformación y las pseudoterapias.