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Pérez Llorca garantiza unas PAU "sin problemas" y denuncia la falta de negociación de los sindicatos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado este jueves que las pruebas de acceso a la universidad (PAU) se desarrollarán "sin ningún problema" en la Comunitat Valenciana, al tiempo que ha calificado de "muy grave" el presunto "chantaje" de un representante sindical que instaba a suspender el examen de Filosofía a los estudiantes de los centros concertados. Durante su intervención en un foro organizado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y Levante-EMV, el jefe del Consell ha endurecido su tono ante la huelga docente, que cumple ya su tercera semana, y ha exigido "más cintura" y menos "exigencias políticas" al sindicato mayoritario STEPV para poder destrabar el conflicto educativo.