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La Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer estrena el programa 'TIPO' con sus primeras jornadas sobre el cáncer de colon

La iniciativa nace en plena coordinación con los hospitales de la provincia para ofrecer un blindaje multidisciplinar, psicológico y jurídico a los pacientes oncológicos y a sus familias. Tras su presentación oficial ante la comunidad médica, el proyecto ha iniciado de forma efectiva su Escuela de Pacientes con una sesión dedicada en exclusiva a la prevención y tratamiento del cáncer de colon.