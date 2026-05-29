Así han sido los I Premios Laik que reconocen el talento de influencers alicantinos

La I edición de los Premios Laik, impulsados por INFORMACIÓN y Prensa Ibérica, dejó momentos para el recuerdo. Una velada celebrada en Puntapiedra, en la que se respiraba el ambiente mediterráneo y se reconoció el talento y las nuevas formas de comunicación de los influencers de la provincia de Alicante. A lo largo de la noche, los premiados en diferentes categorías como moda, lifestyle, humor, motor o deporte, recogieron sus reconocimientos entre aplausos y celebraciones en un evento que culminó con el único galardón elegido mediante el voto popular, el de Influencer del año.