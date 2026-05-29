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El tiempo del fin de semana en Alicante: noches tropicales y máximas de 36 grados

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El fin de semana en la provincia de Alicante seguirá marcado por las altas temperaturas derivadas de la cúpula de calor instalada en la península Ibérica, un episodio con temperaturas impropias de finales de mayo debido a una potente dorsal anticiclónica que ha subido las temperaturas en Europa occidental. Esta cúpula de calor consiste en una situación atmosférica de altas presiones que actúa como tapadera de la renovación de aire, provocando la acumulación progresiva de calor y el aumento de temperaturas que provocará noches tropicales este fin de semana en la provincia.