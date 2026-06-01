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Solo un 33% de los futuros universitarios de Alicante planea quedarse a estudiar en la provincia

A las puertas del inicio de las pruebas de acceso a la universidad, el Estudio Unitour 2025-2026, elaborado por la consultora Círculo Formación, confirma que los estudiantes de Alicante son los más predispuestos a hacer las maletas de toda la autonomía. Este deseo de emigrar académicamente choca frontalmente con la tendencia de sus vecinos regionales: mientras que en Valencia un abrumador 92% de los jóvenes optará por quedarse en su provincia o Comunidad, y en Castellón lo hará el 68%, las aulas alicantinas se vacían con un 37% de alumnos que estudiará en otra comunidad autónoma y un destacado 28% que dará el salto directamente al extranjero.