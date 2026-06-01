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Alerta amarilla en el litoral sur de Alicante por una jornada de calor extremo que rozará los 40°C

La Agencia Estatal de Meteorología decreta el aviso amarillo en la costa sur ante el fuerte repunte térmico de este martes, 2 de junio. Orihuela registrará la máxima provincial con 40°C, en un día donde el interior rebasará de forma generalizada los 37°C. Un episodio de altas presiones y una masa de aire extremadamente cálido se asientan firmemente sobre la provincia de Alicante al inicio de este mes de junio. Las condiciones meteorológicas obligan a activar medidas de precaución en las comarcas del sur debido a los elevados índices térmicos previstos.