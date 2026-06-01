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Espectacular arranque de la venta online de la Feria de Hogueras con el cartel de Morante, Manzanares y Roca Rey a la cabeza

El arranque de la venta de entradas sueltas para la Feria de Hogueras 2026 ha desatado una expectación sin precedentes en las taquillas virtuales de la Plaza de Toros de Alicante. Durante las primeras horas de apertura del sistema online, el ritmo de adquisición de localidades ha sido calificado de "espectacular" por la empresa Eventos Mare Nostrum, registrando una avalancha de peticiones que sitúa al sábado 20 de junio —tarde en la que están acartelados Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Roca Rey con toros de Álvaro Núñez— como la jornada más demandada y al borde de colgar el cartel de "no hay billetes". Hablamos en "La Entrevista" de Información con Nacho Lloret.