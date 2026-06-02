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Ligera bajada de las máximas en Alicante para este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología confirma un descenso generalizado de las temperaturas máximas para el 3 de junio. Mientras el interior y el norte de la provincia registrarán intervalos nubosos y precipitaciones locales, la costa mantendrá valores nocturnos propios de noches tropicales. Se normalizan las condiciones atmosféricas en toda la demarcación alicantina tras el pico de calor de las jornadas precedentes. La llegada de nubosidad de tipo medio y bajo actuará como freno para los termómetros, devolviendo al territorio a registros más habituales para el inicio del verano meteorológico.