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Así ha transcurrido la primera jornada de las PAU 2026 en Alicante

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Cerca de 5.000 estudiantes han iniciado este martes las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la Universidad de Alicante, en una jornada inaugural marcada por los nervios, el debut de inhibidores de frecuencia para evitar copias con dispositivos móviles y el telón de fondo de la huelga educativa en la Comunitat Valenciana.

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