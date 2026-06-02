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Así ha transcurrido la primera jornada de las PAU 2026 en Alicante

Cerca de 5.000 estudiantes han iniciado este martes las pruebas de acceso a la universidad (PAU) en la Universidad de Alicante, en una jornada inaugural marcada por los nervios, el debut de inhibidores de frecuencia para evitar copias con dispositivos móviles y el telón de fondo de la huelga educativa en la Comunitat Valenciana.