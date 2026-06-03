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Antonio Talavera analiza las negociaciones de la huelga de profesores en “La Entrevista” Información TV

La huelga indefinida de docentes de la Comunitat Valenciana alcanza los 18 días desde que comenzara el pasado 11 de mayo. Cuatro semanas de movilizaciones y negociaciones con la Conselleria de Educación, liderada por Carmen Ortí, que no han dado sus frutos y, en estos momentos, continúan atascadas. Cada día sin acudir a su puesto laboral, los profesores pierden entre 100 y 200 euros de salario. En “La Entrevista”, tratamos las razones de la huelga y la situación actual con el coordinador de Enseñanza Pública en la provincia de Alicante de UGT, Antonio Talavera.