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Antonio Talavera analiza las negociaciones de la huelga de profesores en “La Entrevista” Información TV

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La huelga indefinida de docentes de la Comunitat Valenciana alcanza los 18 días desde que comenzara el pasado 11 de mayo. Cuatro semanas de movilizaciones y negociaciones con la Conselleria de Educación, liderada por Carmen Ortí, que no han dado sus frutos y, en estos momentos, continúan atascadas. Cada día sin acudir a su puesto laboral, los profesores pierden entre 100 y 200 euros de salario. En “La Entrevista”, tratamos las razones de la huelga y la situación actual con el coordinador de Enseñanza Pública en la provincia de Alicante de UGT, Antonio Talavera.

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