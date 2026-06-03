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Contraste nuboso entre el norte y el sur de Alicante en un jueves con máximas de hasta 34°C

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este 4 de junio una jornada marcada por la dualidad en los cielos alicantinos. Las nubes serán protagonistas en el interior y el norte de la provincia, mientras que el sur mantendrá un ambiente despejado y típicamente veraniego. La estabilidad anticiclónica predomina en la provincia de Alicante, aunque la entrada de vientos de componente este aportará humedad y nubosidad de evolución a la mitad norte del territorio, frenando el ascenso térmico en la costa.