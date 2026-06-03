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El Gobierno envía el borrador para el Parque Central de Alicante: así se repartirán los 347 millones de la obra

El Ministerio de Transportes, a través de Adif, ya ha remitido al Ayuntamiento de Alicante y a la Generalitat Valenciana la propuesta de convenio para la ejecución y financiación del futuro Parque Central. El documento detalla un plan de pagos para la integración del ferrocarril que supondrá una inversión total de 347 millones de euros, de los cuales el Ejecutivo central asumirá el grueso con 242 millones, mientras que el consistorio alicantino aportará 59 millones y el gobierno autonómico los 46 millones restantes.