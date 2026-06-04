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Así se ha analizado la evolución de empresas históricas en Proyectando Alcoy
El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, en Alcoy, ha sido la sede escogida para celebrar la jornada Proyectando Alcoy - Talento, Innovación y Territorio, impulsado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Alcoy. En la mesa redonda "La evolución constante de las marcas históricas" han participado Isabel Calatayud, CEO de Licores Sinc; Enrique Rico, consejero delegado de Unión Alcoyana, y Eladio Jorge Silvestre, CEO de Grupo Elasa.
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Del 6 al 12 de Junio