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Así se ha analizado la evolución de empresas históricas en Proyectando Alcoy

Así se ha analizado la evolución de empresas históricas en Proyectando Alcoy

INFORMACIÓNTV

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Así se ha analizado la evolución de empresas históricas en Proyectando Alcoy

INFORMACIÓNTV

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El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, en Alcoy, ha sido la sede escogida para celebrar la jornada Proyectando Alcoy - Talento, Innovación y Territorio, impulsado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Alcoy. En la mesa redonda "La evolución constante de las marcas históricas" han participado Isabel Calatayud, CEO de Licores Sinc; Enrique Rico, consejero delegado de Unión Alcoyana, y Eladio Jorge Silvestre, CEO de Grupo Elasa.

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