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Ayuntamiento de Alicante, Diputación, Generalitat y la UA celebran la Semana Internacional de los Archivos con actividades

El Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial, la Generalitat y la Universidad de Alicante (UA) celebran la Semana Internacional de los Archivos, del 8 al 12 de junio, con diversas actividades a lo largo de este mes y que se han presentado este jueves en la Diputación. Estas instituciones integran el Grupo de Archivos de Alicante, una red profesional que desde el año 2025 trabaja de forma coordinada y comprometida para proteger, potenciar y acercar a la ciudadanía el rico patrimonio documental que custodian estas cuatro instituciones.