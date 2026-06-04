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El foro Proyectando Alcoy aborda las políticas de innovación desde la administración

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El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, en Alcoy, ha sido la sede escogida para celebrar la jornada Proyectando Alcoy - Talento, Innovación y Territorio, impulsado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Alcoy. Analizamos el debate entre Pedro J. Ramiro, jefe de Smart City del Ayto. de Alcoy, y Joan Gisbert, agente de innovación del Ayto. de Alcoy, en el que se han referido a las políticas de innovación desde la administración, con enfoque en el concepto Smart City.

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