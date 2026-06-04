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Horneo Alicante: el anfitrión de Copa del Rey que quiere hacer historia y jugar Europa

Alicante se convierte este fin de semana en capital del balonmano nacional con la celebración de la Copa del Rey en el Centro de Tecnificación. Tres días de balonmano del más alto nivel en el que el Horneo Alicante, después de conseguir su permanencia un año más en ASOBAL, quiere hacer un gran papel. La primera prueba serán los cuartos de final de mañana frente a Bada Huesca a las 20:45 h. De cómo afronta la competición la entidad alicantina y de cuáles son los objetivos para el próximo año hablamos con José Sánchez, presidente del Horneo Balonmano Alicante, en "La Entrevista" de INFORMACIÓNTV.