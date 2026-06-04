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El Museo de Aguas de Alicante estrena el verano con la exposición 'Hálito' de Anna Pastor

El Museo de Aguas de Alicante arranca su temporada estival 2026 situando de nuevo la cultura en el centro de su programación con el inicio del Ciclo de Arte y Medio Ambiente. La artista visual e investigadora Anna Pastor es la encargada de inaugurar este primer trimestre con Hálito, una muestra interactiva que explora la conexión del aliento humano con el entorno a través de un laboratorio de condensación y la participación activa del público. La oferta estival se completa con los Pozos de Garrigós, que volverán a funcionar como refugio climático tras un semestre de gran éxito de visitas en el museo.