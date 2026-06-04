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Pepe Sánchez, presidente de Horneo: "Jugar la Copa del Rey en Alicante para nosotros ya es un premio"

Alicante se convierte este fin de semana en capital del balonmano nacional con la fase final de Copa del Rey en el Centro de Tecnificación. Un evento que reunirá a los mejores equipos de España y que el Horneo Balonmano Alicante, después de su permanencia en Asobal, quiere llegar lo más lejos posible. Para ello deberá primero ganar a Bada Huesca este viernes a las 20:45. Hablamos con Pepe Sánchez, presidente del Horneo Balonmano Alicante, de cómo encara el conjunto alicantino esta competición siendo el anfitrión.