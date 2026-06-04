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Proyectando Alcoy debate sobre la reindustrialización inteligente

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El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, en Alcoy, ha sido la sede escogida para celebrar el foro Proyectando Alcoy, impulsado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Alcoy. En el diálogo en torno a "Innovación, automatización y nueva industria" han participado Ignacio Palmer, CEO de PowerfulTree y Jordi Aura, CEO de Aurestic.

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