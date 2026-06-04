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Proyectando Alcoy debate sobre la reindustrialización inteligente
El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, en Alcoy, ha sido la sede escogida para celebrar el foro Proyectando Alcoy, impulsado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Alcoy. En el diálogo en torno a "Innovación, automatización y nueva industria" han participado Ignacio Palmer, CEO de PowerfulTree y Jordi Aura, CEO de Aurestic.
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