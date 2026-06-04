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Toni Francés dialoga con Toni Cabot en el Foro Proyectando Alcoy

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, en Alcoy, ha sido la sede escogida para celebrar la Jornada Proyectando Alcoy - Talento, innovación y territorio, impulsado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Alcoy. En el evento, el alcalde alcoyano, Toni Francés, ha dialogado con el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, en torno a diversos temas de actualidad como el polígono Alcoy Sur o el turismo de interior.