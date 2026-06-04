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Así ha transcurrido la mesa en torno a atraer talento en Proyectando Alcoy

El Parque Tecnológico Urbano de Rodes, en Alcoy, ha sido la sede escogida para celebrar el foro Proyectando Alcoy, impulsado por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica y el Ayuntamiento de Alcoy. Repasamos cómo ha transcurrido la mesa redonda "Cómo atraer y retener talento en ciudades con identidad industrial" en la que han participado Lucía Pascual, presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Alcoy; Vicente J. Seguí Llinares, subdirector de planificación, desarrollo de Campus y Colegio Mayor de UPV Alcoy; y Magui Candela, jefa del departamento de Promoción Económica y Mobility Manager de Xarxa FP.