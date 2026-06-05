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COES celebra la XI Edición de su concurso de relatos en el Club INFORMACIÓN

COES visita por undécimo año consecutivo que los niños de distintos centros educativos de 4º, 5º y 6º de primaria tuvieran la oportunidad de dar sus primeros pasos en la escritura y, sobre todo, de despertar nuevos hábitos y expresarse artísticamente. El evento celebrado el pasado jueves llenó el Club INFORMACIÓN de padres, madres, familiares y profesorado orgulloso de los finalistas de la XI edición del COES Concurso de relatos cortos «Cuéntame un cuento para comer»