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Foguerers y barraquers renuncian al plante del pregón

Las aguas vuelven a su cauce y la tensión comienza a rebajarse. Tras la última reunión, el colectivo de foguerers y barraquers de Alicante ha decidido que sí que asistirá al desfile del pregón. Según especifican en un comunicado remitido a los medios de comunicación, valoran "los avances realizados por el Ayuntamiento de Alicante, conseguidos gracias a la unión", aunque señalan que "dichas actuaciones podrían haberse llevado a cabo desde el principio, sin necesidad de llegar a la situación que finalmente se ha producido".