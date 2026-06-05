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El III Foro Mediterráneo analiza los retos para renovar el litoral

El III Foro Mediterráneo analiza los retos para renovar el litoral

INFORMACIÓNTV

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El III Foro Mediterráneo analiza los retos para renovar el litoral

INFORMACIÓNTV

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El Club INFORMACIÓN ha sido el lugar escogido para la celebración del III Foro Económico y Social del Mediterráneo bajo el título «Retos inmobiliarios sostenibles», una cita orientada al análisis, el debate y la reflexión sobre algunos de los grandes retos urbanos, sociales y económicos del territorio, impulsado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa. En el evento se analizaron los retos para renovar y rehabilitar la vivienda en el litoral de la mano de Cristóbal Ruiz, ingeniero de caminos y director de Urbanismo de TM Grupo Inmobiliario, y Elena Argilés, CEO fundadora del Estudio de Arquitectura Argilés Blasco. Rafael Ballester, abogado y socio director de Pérez Segura Asociados ejerció de moderador.

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