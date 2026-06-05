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El III Foro Mediterráneo expone ejemplos de rehabilitación en Sant Joan d´Alacant y Elche

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El III Foro Mediterráneo expone ejemplos de rehabilitación en Sant Joan d´Alacant y Elche

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El Club INFORMACIÓN ha sido el lugar escogido para la celebración del III Foro Económico y Social del Mediterráneo bajo el título «Retos inmobiliarios sostenibles», una cita orientada al análisis, el debate y la reflexión sobre algunos de los grandes retos urbanos, sociales y económicos del territorio, impulsado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa. En la mesa redonda se exponen los ejemplo de rehabilitación en Sant Joan d´Alacant y Elche con Rosa Cussac, gerente de la empresa municipal de Personas y Ciudad de Sant Joan d´Alacant, y Antonio Martínez, gerente Empresa Promociones e Iniciativas Municipales de Elche. La conversación está moderada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN.

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