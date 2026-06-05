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Jorge Juan Blay explica el plan de Alicante Global Group para vender vivienda de lujo sin incremental la presión sobre el suelo

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Jorge Juan Blay explica el plan de Alicante Global Group para vender vivienda de lujo sin incremental la presión sobre el suelo

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El Club INFORMACIÓN ha sido el lugar escogido para la celebración del III Foro Económico y Social del Mediterráneo bajo el título «Retos inmobiliarios sostenibles», una cita orientada al análisis, el debate y la reflexión sobre algunos de los grandes retos urbanos, sociales y económicos del territorio, impulsado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa. El director comercial de Alicante Global Group, Jorge Juan Blay, explica el tipo de cliente en la Costa Blanca.

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