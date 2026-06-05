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Jorge Juan Blay explica el plan de Alicante Global Group para vender vivienda de lujo sin incremental la presión sobre el suelo

El Club INFORMACIÓN ha sido el lugar escogido para la celebración del III Foro Económico y Social del Mediterráneo bajo el título «Retos inmobiliarios sostenibles», una cita orientada al análisis, el debate y la reflexión sobre algunos de los grandes retos urbanos, sociales y económicos del territorio, impulsado por Prensa Ibérica y Fundación La Caixa. El director comercial de Alicante Global Group, Jorge Juan Blay, explica el tipo de cliente en la Costa Blanca.