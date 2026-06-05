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El fin de semana comenzará con nubosidad en la costa y despedirá el domingo con sol radiante en toda la provincia

La Agencia Estatal de Meteorología confirma una notable mejoría del tiempo para los días 6 y 7 de junio. La nubosidad del sábado dará paso a cielos completamente despejados el domingo, manteniendo las máximas en el entorno de los 30°C y noches tropicales en el litoral. La provincia de Alicante experimentará una disipación de la capa nubosa costera a lo largo del fin de semana debido al reforzamiento de las altas presiones, garantizando un ambiente ideal para las actividades al aire libre durante la jornada dominical.