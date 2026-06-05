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Xaranga Fest reivindica la tradición festera con tardeos gratuitos

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La Foguera Diputació Renfe presenta el Xaranga Fest 2026, una iniciativa que trata de recuperar y poner en valor la tradición de música festera con tardeo gratuito entre el 20 y el 24 de junio. El festival, que se celebrará en el Racó Jove Diputació, reunirá a charangas y agrupaciones musicales de la provincia en un formato participativo y de convivencia con el que impulsar la cultura popular.

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