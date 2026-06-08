Secciones

Es noticia
Redada ElcheMascletàCadáver AhogadoCamisetas HoguerasDirecto Hogueras Alicante 2026Reinas Fiestas Elche 2026La visita del Papa en España
instagramlinkedin
Expertos celebran el 20 aniversario del Zygoma Quad

Expertos celebran el 20 aniversario del Zygoma Quad

INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Expertos celebran el 20 aniversario del Zygoma Quad

INFORMACIÓNTV

RRSS WhatsAppCopiar URL

Vithas celebra el 20 aniversario de la técnica del Zygoma Quad en el Hospes Amérigo con una jornada en la que participan expertos como el doctor Rubén Davó, especialista en cirugía oral y maxilofacial y director de Vithas Davó Instituto Dental, que atiende a los micrófonos de Información TV. El Dr. Davó explica en qué consiste esta técnica y cuál es el futuro de la cirugía maxilofacial.

TEMAS

Tracking Pixel Contents