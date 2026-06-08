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Expertos celebran el 20 aniversario del Zygoma Quad

Vithas celebra el 20 aniversario de la técnica del Zygoma Quad en el Hospes Amérigo con una jornada en la que participan expertos como el doctor Rubén Davó, especialista en cirugía oral y maxilofacial y director de Vithas Davó Instituto Dental, que atiende a los micrófonos de Información TV. El Dr. Davó explica en qué consiste esta técnica y cuál es el futuro de la cirugía maxilofacial.