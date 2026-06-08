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La II Maratón Elche-Alicante rediseña el recorrido con el objetivo de mejorar sus marcas

El 29 de noviembre de 2026 es el día escogido para la celebración de la segunda edición de la Maratón Internacional Elche-Alicante. La prueba se alzó como la séptima con más participación de España en su primera edición y parte este año con un límite de 6.000 participantes. Además, desde la organización asumen el reto de mejorar las marcas, por lo que han rediseñado el recorrido para evitar las cuestas de la capital alicantina.