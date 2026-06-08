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El Rotary Club de Alicante presenta a Enrique de Madaria como Premio Balmis 2026

El Colegio de Médicos de Alicante ha acogido la presentación de Enrique de Madaria como Premio Balmis 2026 por el Rotary Club de Alicante. El investigador alicantino es una de las figuras más reconocidas en el panorama nacional e internacional en los avances relacionados con el cáncer de páncreas y la pancreatitis. En este acto estuvieron presentes representantes del Rotary Club Alicante, Colegio de Médicos y Ayuntamiento de Alicante.