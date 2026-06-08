INFORMACIÓNTV

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El termómetro roza los 31°C en Alicante: nubes y claros en el interior y sol radiante en el sur este martes

La provincia de Alicante vivirá este martes una jornada de calor y notables contrastes meteorológicos. Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), los termómetros tocarán techo en el interior con máximas de hasta 31°C en Villena y 30°C en Elda o Pinoso, obligando a sacar la manga corta a mediodía a pesar de las madrugadas frescas. Por su parte, la Vega Baja y el Baix Vinalopó disfrutarán de cielos completamente despejados, mientras que el litoral norte combinará nubes pasajeras con un ambiente marítimo suave y noches de carácter tropical que no bajarán de los 21°C.